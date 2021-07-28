Телеведущий Егор Холмогоров: о Путине и русском национализме

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2021, 15:16

Фото из открытых источников

В интервью «Аргументам недели» политический публицист и телеведущий Егор Холмогоров заявил, что Владимир Путин - приверженец идеи русского национализма. Он напомнил, что еще в 2008 году президент сказал, что является «русским националистом в хорошем смысле».



– А за пять лет до этого заявил, что «Россия для русских» – лозунг придурков и провокаторов.



– Верно, но в феврале нынешнего года он высказался так: «Лозунг «Россия только для русских» только вредит русским, только вредит России и способствует её раскачке изнутри». Обратили внимание? Теперь Путин критикует не лозунг «Россия для русских», а лозунг «Россия только для русских», понимая, что первый в отличие от второго пользуется поддержкой в обществе. Плюс совсем недавно – в июне – президент сказал об угрозе «размывания государствообразующего этнического ядра». Заканчивается доминирование противников идеи русского национального государства в бюрократическом аппарате: благодаря формуле о государствообразующем народе, введённой в Конституцию, бюрократы «русифицируются», пусть даже и поверхностно.



– Интеграция русского национализма в идеологию РФ сопровождается встречным движением: мышление власти проникает в головы русских националистов. Например, вы, политический телеведущий государственных телеканалов, в своём блоге чувственно одобрили жёсткие действия ОМОНа в ходе зимних протестов. Тогда как славянофилы XIX века, последователем которых вы себя считаете, осуждали «душевредный деспотизм».



– Славянофилы были не единственными националистами и консерваторами в XIX веке – существовали ещё и такие люди, как, например, Михаил Катков. Представители славянофильства видели свой народ в розовых тонах и считали, что стоит снять с русского человека чрезмерный гнёт имперских учреждений вроде полиции – и расцветёт национальная жизнь. Катков же мыслил иначе: государство необходимо сохранять, потому что только оно способно защитить гражданские свободы. Правоту Каткова исчерпывающе показал 1917 год, когда с разрушением государства народ вместо свободы получил чекистов.



Сегодня ситуация повторяется: значительная часть нынешних славянофилов, националистов, консерваторов убеждена, что если власть перестанет мешать русским людям и допустит честные выборы, то избиратель проголосует за подлинно национальные ценности. Я же со своей стороны сильно сомневаюсь в этом. Полагаю, к власти тогда придут красные вроде Прилепина. Страна получит битву сталинистов, с одной стороны, и американских марионеток – с другой. И никаким славянофилам, националистам, ревнителям исторической России места в этой системе не будет. Потому в отношении нынешнего государства я придерживаюсь подхода из армянского анекдота: это продашь – что лучше купишь?



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «В России происходит идеологический перелом»: публицист Егор Холмогоров о русском национализме и Путине





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости