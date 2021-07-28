Соседка убитых Валерией Башкировой малышей рассказала о семьях детей

Как сообщает Газета.ru, в интервью соседка рассказала о том, что давно знает членов семьи. Женщина так же запустила сбор денег для помощи осиротевшим семьям.
Судя по словам соседки, семья состояла из семи людей: родителей и пяти детей. Один из погибших детей являлся племянником матери: «Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны».
Напомним, авария случилась 16 июня. За рулем автомобиля под маркой Mazda сидела 18-летняя Валерия Башкирова. Она сбила троих детей и зацепила маму двух детей и бабушку.
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