В Литве пограничники за сутки задержали максимальное число мигрантов из Белоруссии
28 июля 2021, 14:41
На территории Литвы за 24 часа пограничники задержали 171 мигранта из соседней Белоруссии. Данная информация поступила от Службы охраны государственной границы страны.
Отмечается, что это максимальное количество нелегалов, которых удалось задержать за 24 часа с начала текущего года, пишет Sputnik Литва. В нынешнем году в Литву намеревались прибыть 3027 нелегальных мигрантов с белорусской территории. За минувший год показатель был меньше в 37 раз.
Сообщается, что до настоящего времени задержание мигрантов происходило преимущественно в границах Друскининкайского самоуправления, однако теперь их стали задерживать и в Шальчининкайском районе. Нелегалов проверят на наличие коронавирусной инфекции и на время изолируют.
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