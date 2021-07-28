Во Франции прокуратура расследует смерть молодого человека после вакцинации от COVID-19

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28 июля 2021, 14:13 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Во Франции молодой человек 22 лет скончался через несколько часов после введения первой дозы вакцины от COVID-19. Сотрудники прокуратуры города Монпелье проведут расследование произошедшего.

По данным France Info, прокуратуре предстоит выяснить, от чего именно умер местный житель. По словам прокурора этого французского города Фабриса Беларжа, специалисты проведут вскрытие. Кроме того, расследуют версию пищевой аллергии.

В социальной сети было опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся отцом скончавшегося парня, обвиняет руководство Франции в "преступных" и "коррумпированных" решениях. Он отмечает, что его сын умер из-за вакцины.

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