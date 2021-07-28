Во Франции прокуратура расследует смерть молодого человека после вакцинации от COVID-19

Во Франции молодой человек 22 лет скончался через несколько часов после введения первой дозы вакцины от COVID-19. Сотрудники прокуратуры города Монпелье проведут расследование произошедшего.
По данным France Info, прокуратуре предстоит выяснить, от чего именно умер местный житель. По словам прокурора этого французского города Фабриса Беларжа, специалисты проведут вскрытие. Кроме того, расследуют версию пищевой аллергии.
В социальной сети было опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся отцом скончавшегося парня, обвиняет руководство Франции в "преступных" и "коррумпированных" решениях. Он отмечает, что его сын умер из-за вакцины.
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