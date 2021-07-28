АТОР: Приём документов на визу в Венгрию начнётся со 2 августа 2021 года

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28 июля 2021, 13:18 Источник: АТОР

pixabay.com

Прием туристических виз специалистами визовых центров Венгрии стартует второго августа текущего года. По информации АТОР, документы можно будет подать по предварительной записи.

Заявитель должен будет предоставить стандартный список документов, а также свидетельство о вакцинации против COVID-19. При этом гражданину можно будет не предъявлять бумажный сертификат. Как сообщается на интернет-ресурсе венгерского визового оператора в РФ, допускается предоставление электронного сертификата с портала Госуслуг.

На российской территории визовые центры Венгрии есть в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Краснодар, Мурманск, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Ростов-на-Дону. Кроме того, они находятся также в Казани, Хабаровске, Уфе, Красноярске, Омске, Самаре и Перми.

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