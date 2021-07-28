В Общественной палате рассказали, как будет защищено тестовое онлайн-голосование

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28 июля 2021, 12:34

Фото: pixabay.com

В Москве прошла процедура разделения ключа расшифрования для тестирования системы дистанционного электронного голосования.



«Тест нужен для того, чтобы попробовать весь функционал, который у нас есть, и найти, может быть, какие-то узкие места, которые нужно доработать до сентября. Тест-процедура разделения ключа расшифрования и формирования ключа шифрования, на котором все голоса будут записываться в ходе тестового голосования <…> для того, чтобы все могли проголосовать, и голос был зашифрован, и соблюсти тайну голосования, сформируем пару ключей: ключ шифрования и ключ расшифрования, которые обеспечат всю эту процедуру», - заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.



Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Ольга Кириллова рассказала, что Москва готова к тестированию системы дистанционного электронного голосования.



«Сегодня мы разделили ключ расшифрования на несколько частей. Это делается для того, чтобы гарантировать безопасность процедуры: без соединения всех частей ключа вместе на том же самом компьютере, где он был разделен, невозможно его расшифровать и, соответственно, узнать, как проголосовали москвичи», – сказала она.



Ключ расшифрования был разделен на семь частей. Хранителями флеш-карт с частями ключа стали представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, политических партий и общественных организаций. Среди них - заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.



Каждая из частей ключа записана на отдельную флешку, защищенную кодом. Коды известны только хранителям ключей – представителям Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, политических партий и общественных организаций. Флешки с отрезками кода (частью ключа) запечатаны в номерные сейф-пакеты с защитой от вскрытия и переданы хранителям. Компьютер, на котором был сгенерирован ключ расшифрования, будет отключен от интернета, помещен в экранируемый пакет и кейс и отправлен на хранение.



В тестовом электронном голосовании смогут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Голосование будет открыто с 8:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.





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