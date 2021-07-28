Бывшему замглавы Росгвардии грозит восемь лет колонии за салон красоты жены

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28 июля 2021, 12:11 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Представители военной прокуратуры просят приговорить к восьми годам колонии бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Помимо этого, он может лишиться своего звания, наград и выплатить штраф размером в 800 тысяч рублей. По мнению прокуроров, Сергей Милейко мошенническим путем завладел нежилым помещением в ведомственном доме в Балашихе, а его супруга Галина открыла там парикмахерскую. В деле есть еще один фигурант - майор Кирилл Прокудин. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.



Первоначально считалось, что помещение стоимостью около 18 млн руб. принадлежит Росгвардии, но уже в ходе судебного следствия в деле появился еще один потерпевший в виде управления Росимущества по Московской области, а сумма ущерба, названная в ходе прений, снизилась до 9,8 млн руб.



Адвокаты офицеров заявляют, что в документах обвинения нет доказательств самого факта хищения нежилого помещения. Галина Милейко сообщила, что в свое время увидела рекламный баннер о продаже помещения и решила его приобрести. Муж одобрил покупку, и с женщиной, продававшей площади, были согласованы условия сделки — 12 млн руб., из которых, согласно договору купли-продажи, около 1 млн руб. передавались деньгами, а в счет остального — другое помещение.



Фигуранты дела уточняли, что само здание в Балашихе для военнослужащих тогда еще внутренних войск возводилось по инвестиционному контракту. Позже квартиры по постановлению правительства были переданы в муниципальную собственность, а нежилые помещения остались во владении подрядчика. Именно тогда площади, где потом разместилась парикмахерская, были приобретены у застройщика женщиной, позже их перепродавшей, за 1,5 млн руб. Ранее в этих помещениях находились общежитие для военных и отдел капстроительства дивизии Дзержинского (в/ч 3111), которые провели перепланировку. Из-за этого Галине Милейко не удалось зарегистрировать их в установленном порядке, а изготовить нужные ей фиктивные документы помог Кирилл Прокудин.



Интересно, что защита подсудимых ходатайствовала о прекращении их уголовного преследования за истечением сроков давности, поскольку с момента изъятия помещений прошло более десяти лет. Оценку этому обстоятельству теперь даст суд при вынесении приговора.



По некоторым данным, к Сергею Милейко могут возникнуть претензии и у следователей ГВСУ СКР, которые расследуют уголовное дело о хищении около 680 млн руб. при поставках в Росгвардию формы по завышенным расценкам.





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