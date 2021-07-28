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АТОР: между Россией и Таиландом авиасообщение может возобновиться осенью текущего года

, 12:23 Источник: АТОР

АТОР: между Россией и Таиландом авиасообщение может возобновиться осенью текущего года
pixabay.com

Российская Федерация и Таиланд в настоящее время обсуждают вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. По данным АТОР, в случае достижения соглашения к авиаперелетам между странами можно будет вернуться предстоящей осенью.

Минздрав Таиланда и Роспотребнадзор в ходе совместной видеоконференции затронули тему перспектив сотрудничества в области профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией. Эксперты полагают, что уже грядущей осенью авиасообщение может возобновиться.

Отметим, что на сегодняшний день российские туристы могут посетить Пхукет. При этом россиянам придется провести некоторое время на карантине после прибытия в эту страну, если они не привились вакцинами, которые были одобрены Таиландом и ВОЗ.

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