В России выросли продажи жаропонижающих и обезболивающих препаратов из-за массовой вакцинации

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28 июля 2021, 11:51 Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

В аптеках заметно увеличился спрос на парацетамол и ибупрофен. Это связано с кампанией по массовой вакцинации и началом третьей волны COVID-19.

В одной из аптечных сетей продажи подобных безрецептурных лекарств в июне достигли почти 8 тыс. упаковок – это на 5% больше, чем было в апреле. Спрос на парацетамол вырос на 80%. Также россияне стали гораздо чаще покупать нимесил и ибуклин (ибупрофен плюс парацетамол).

По словам министра здравоохранения Мурашко, темпы вакцинации выросли почти в два раза, а первый компонент получили уже 35 млн россиян. Столичные власти утверждают, что число приходящих в пункты вакцинации превышает весенние показатели в десять раз. Те, кто планирует сделать прививку, стараются заранее приобрести что-то наподобие парацетамола – у многих после укола поднимается температура.

Кроме того, жаропонижающие и обезболивающие таблетки покупают не только после прививки, но также их принимают до приезда врача, если ощущают симптомы ковида.

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