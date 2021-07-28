Ростуризм до конца августа продлил продажи туров по России с кешбэком
28 июля 2021, 11:19
Утром в среду, 28 июля, в Ростуризме заявили о решении продлить продажи туров по территории Российской Федерации в рамках программы туристического кешбэка до 31 августа 2021 года включительно.
Глава Ростуризма Зарина Догузова обратила внимание на то, что текущее окно продаж путевок с кешбэком завершается в конце этой недели – 31 июля.
В Федеральном агентстве по туризму отметили, что выделенные правительством на программу средства позволяют продлить возможность приобретения туров с кешбэком до 31 августа. Таким образом, у путешественников есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень.
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