Собянин рассказал о платформе «Электронный дом»

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28 июля 2021, 11:07 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

В мире нет систем управления домом аналогичных «Электронному дому». Об этом Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.



«Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту,- то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? «Единая Россия» предлагает реальное решение этой проблемы - платформу «Электронный дом»,- говорится в сообщении.



В ходе встречи председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что в Москве ситуация с ЖКХ намного лучше, чем в регионах благодаря инновационным решениям, которые принимаются в городе и помогают решить вопрос фальсификаций.



Сергей Собянин отметил, что крайне трудно собрать собственников на общее собрание.



«Этим пользуются всякие проходимцы, недобросовестные управляющие компании - они специально делают, чтобы люди не могли собраться. Поэтому мы и ввели систему московского «Электронного дома», где не надо бегать на эти собрания, просто сидя на работе, в кабинете или у себя в квартире зайти в личный кабинет и принять участие в решении вопроса. Буквально за считанные дни можно принять решения, которые в вашей компетенции»,- пояснил он.



По словам Собянина, это реальное самоуправление, которое нужно пропагандировать и развивать. При этом он подчеркнул, что подобных систем практически не существует в мире.

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