Социальный проект «Доступное Приморье» наращивает количество участников

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2021, 09:36

Социальный проект «Доступное Приморье» запустили весной прошлого, 2020 года края в рамках реализации региональной госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» и с целью обеспечения населения края основными продуктами питания по доступным ценам. Первоначально проект реализовывался в магазинах пяти крупных торговых сетей, теперь к ним присоединились мини-маркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий». Общее число участников достигло 135.

В перечень реализуемой в рамках соцпроекта «Доступное Приморье» продукции год назад включили 19 наименований, теперь же, как рассказали в министерстве промышленности и торговли Приморского края, по социальным ценам реализуются уже 24 основных продуктов питания: хлеб, молоко, мясо, куриное яйцо, крупы, сахар, растительное масло, картофель, овощи и фрукты…

Сегодня воспользоваться услугами социального проекта могут жители почти двух десятков муниципальных образований края: Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Фокино,Владивостока, а также Кавалеровского, Кировского, Партизанского, Пожарского, Надеждинского и Чугуевского районов края.

Как отмечают в краевом министерстве промышленности и торговли, реализация проекта «Доступное Приморье» позволяет обеспечить на торговой полке основные виды продуктов питания по ценам ниже среднестатистических по краю. Так, мясо птицы представлено по цене от 145 рублей за килограмм, куриное яйцо – от 65 рублей за десяток, сахар – от 56 рублей за килограмм, растительное масло – от 75 рублей за литр. А с появлением нового урожая собственных, приморских овощей подешевел и так называемый «борщевой» набор продуктов: картофель в крае реализуется по цене от 45 рублей за килограмм, капуста – от 47 рублей, морковь – от 55 рублей, свекла – от 65 рублей, лук репчатый – от 50 рублей за килограмм.

В магазинах, участвующих в соцпроекте, продукты питания по доступным ценам выделены на полке специальными стикерами и ценниками в общей символике проекта «Доступное Приморье». Напомним, всего в крае в проекте участвуют уже 135 магазинов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости