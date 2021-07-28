Уже в начале осени в Приморье жителей Артёма примет новая поликлиника

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28 июля 2021, 07:02

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Артёмовская городская больница №1 получила существенное развитие своей поликлинической службы – здание новой поликлиники, способной принимать более 700 пациентов в день. Пока лечебное учреждение завершает процедуру получения разрешительных документов, кабинеты дооснащаются медицинским оборудованием, формируется штат сотрудников, организуются рабочие места врачей. А к началу осени здесь ждут и первых посетителей

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, новую Артёмовскую поликлинику, построенную в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, оборудовали всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить качественную диагностику и предупреждать болезни. Медучреждение получило современное рентгеновское оборудование, комплекс для функциональной диагностики, компьютерный томограф на 64 среза, новое оборудование для узких специалистов. Также в поликлинике предусмотрены центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопическое отделение, диализный центр.

Для кадрового обеспечения новой артёмовской поликлиники набирают молодых специалистов, в том числе и из других муниципалитетов Приморского края.

«Для трудоустроившихся участковых терапевтов в нашей новой поликлинике созданы хорошие условия труда, а администрация города выделяет служебное жильё», – поясняет главный врач Артёмовской городской больницы Светлана Забудская.

В краевом минздраве отмечают, что современное здание медучреждения соответствует критериям проекта «Бережливая поликлиника» – это повышенный комфорт и безопасность оказания медицинской помощи для населения, а также удобные рабочие места для персонала.

На строительство и оснащение новой поликлиники в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и ранее принятыми президиумом Правительственной комиссии по Дальнему Востоку решениями было направлено почти 994 миллиона рублей из федерального бюджета, из них 337 миллионов – на приобретение оборудования.

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