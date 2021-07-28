Надёжность энергетики Приморья повышают РусГидро и власти края

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28 июля 2021, 06:59

Вопросы реконструкции краевого энергохозяйства обсудили во Владивостоке на рабочей встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко с первым заместителем генерального директора ПАО «РусГидро» Романом Бердниковым и генеральным директором АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Юрием Андриенко

Олег Кожемяко отметил, что «РусГидро» проводит большую работу по реконструкции энергохозяйства региона, особенно тех объектов, что пострадали в ноябре прошлого года от ледяного дождя. Так, в начале этого лета Дальневосточная распределительная сетевая компания РусГидро завершила строительство резервной кабельной линии в Первомайском районе Владивостока. Проект реализован ДРСК при поддержке краевого правительства, регионального Министерства энергетики и газификации и администрации Владивостока. Кабельная линия протяженностью почти четыре километра проложена от подстанции «Чуркин» до подстанции «Луговая».

Глава края подчеркнул важность этой работы, отметим, что без неё невозможно устойчивое развитие Приморья, надёжность электроснабжения его жителей.

Первый заместитель гендиректора ПАО «РусГидро» Роман Бердников в ответ на это заметил, что во второй половине июля энергетики ДРСК приступили к строительству новой кабельной линии 110 кВ в Первомайском районе Владивостока. Работы ведутся в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» на территории Приморского края на 2021-2025 годы. В текущем году реализуется первый этап проекта – строительство кабельной линии от подстанции «Улисс» до подстанции «Патрокл» протяженностью 2,6 километра. Программой модернизации и реконструкции в 2022 году предусмотрен перевод линии 110 кВ «Владивостокская ТЭЦ-2-Голдобин» в кабельное исполнение. Общая протяжённость трассы линии составит более шести километров.

Олег Кожемяко заметил, что в крае также запланирована реконструкция электросетей на острове Попова и в Тернейском округе. И ещё на одно направление обратил внимание губернатор – это развитие электотранспорта и создание сети электрозаправок.

Обсуждался во время встречи и вопрос модернизации тепловых сетей Владивостока. Как сообщили энергетики, РусГидро разработало соответствующую программу, создало единую теплосетевую компанию. По их мнению, это позволит не только оптимизировать схему теплоснабжения города, но и заменить ветхую коммунальную инфраструктуру путём заключения концессионного соглашения.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, краевое правительство готово поддержать проекты, направленные на модернизацию объектов энергетики и ЖКХ. Сейчас краевые профильные ведомства и РусГидро ведут совместную работу в повышении надёжности энергоснабжения.

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