Сокамерница Башкировой рассказала о ее поведении в СИЗО

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2021, 18:13 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Валерия Башкирова в данный момент находится в СИЗО, где ждет суда. Сокамерницы сообщили, что она не общается с ними и отказывается от еды.



Жизнь 18-летней студентки уже не будет прежней. По вине девушки погибли двое детей, которые переходили дорогу вместе с родными. Третий ребенок выжил, можно сказать, чудом. На Валерию сразу же обрушился гнев общественности. Люди просят для Башкировой максимального тюремного срока.



Обвиняемая сейчас ждет начала судебных разбирательств в СИЗО. Девушка практически ни с кем не общается в камере. Одна из сокамерниц рассказала, что соседка находится на грани нервного срыва.



«Мы все всерьез боимся, что она с собой что-то сделает. Тут не надо быть психологом, чтобы поставить ей диагноз — депрессия. Уже неделю она плачет по ночам, а днем часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: «Я не знаю, как жить после этого». С аппетитом у нее тоже беда — от еды отказывается, и только уговорами можно заставить ее съесть две ложки похлебки», — поделилась сокамерница.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости