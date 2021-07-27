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Собянин: Победителей конкурса проектов мостов через Москву-реку объявят в августе

, 16:48

Собянин: Победителей конкурса проектов мостов через Москву-реку объявят в августе
Фото: pixabay.com

Архитекторы получат гранты на проекты автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Победителям открытого конкурса на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку выделят гранты из городского бюджета на общую сумму до 150 млн руб. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин»,- говорится в сообщении.

Уточняется, что за счет грантов авторы архитектурных проектов смогут компенсировать следующие виды затрат: оплата труда работников и специалистов, в том числе привлеченных на основании договора о создании консорциума, задействованных в реализации проекта (включая начисления на оплату труда); оплата услуг сторонних организаций в рамках реализации проекта (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы); арендная плата за пользование помещениями и оборудованием - в целях и в период реализации проекта.

Победители конкурса должны будут разработать архитектурно-градостроительные концепции для строительства семи мостов через Москву-реку, включая три автомобильных - в створе ул. Мясищева (свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы); в створе ул. Новозаводская (свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы); в створе Берегового проезда (свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники). Кроме того, работа будет вестись над четырьмя пешеходными мостами - на ул. Островная (свяжет Мневниковскую пойму с районом Крылатское); в Нагатинском Затоне (свяжет район с парком «Остров мечты» и Южным речным вокзалом) - с возможностью проезда специализированной уборочной техники; в сторону парка Фили (свяжет парк и Мневниковскую пойму); через водоотводный канал Москвы-реки (свяжет Болотную и Крымскую набережные).

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе - 30 июля. Рассмотрение и оценку конкурсных заявок планируется провести 3 августа 2021 года.

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