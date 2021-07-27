Собянин утвердил проект реконструкции пешеходных переходов еще у трех станций МЦД-2

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27 июля 2021, 16:37

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям «Серп и молот», «Москва-Товарная» и «Калитники» МЦД-2.



«Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям «Серп и молот», «Москва-Товарная» и «Калитники» МЦД-2 - участок от ТТК до реки Яузы площадью 64,18 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин»,- говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что на базе существующей станции «Серп и молот» Горьковского направления МЖД будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов, объединяющий две линии метро (Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую) и две линии МЦД (МЦД-2 и МЦД-4). При этом предполагается строительство новых платформ, а также перенос станции «Москва-Товарная» МЦД-2 ближе к площади Рогожская Застава.



«Проект планировки предусматривает строительство крытого надземного перехода с пассажирским вестибюлем на станции «Серп и молот», который оборудуют лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами. По переходу можно будет безопасно перейти через железнодорожные пути, которые сейчас разделяют две части ул. Золоторожский Вал. Новый переход обеспечит комфортную пешеходную связь между районами Таганский и Лефортово»,- пояснили в пресс-службе.



Как отмечается в сообщении, также будут реконструированы надземный пешеходный переход на станции МЦД-2 «Москва-Товарная» и подземный на станции «Калитники». Кроме того, рядом со станциями «Серп и молот», «Москва-Товарная» и «Калитники» появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, велопарковки, стоянки такси и парковки для автомобилей; для пешеходов обустроят удобные тротуары, для велосипедистов - сеть велодорожек.



Уточняется, что формирование ТПУ «Серп и молот» и благоустройство территорий, прилегающих к одноименной ж/д станции и станциям «Москва-Товарная» и «Калитники» - часть проектов развития МЦД-2 «Курско-Рижский» и запуска МЦД-4 «Киевско-Горьковский».





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