Константин Эрнст обвинил руководство МОК в блокировке олимпийских трансляций на Крым ​

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27 июля 2021, 15:51 Источник: Аргументы недели-Крым

фото РИА ФАН

По словам генерального директора Первого канала, виной всему неугомонные чиновники из МОК.

Международный олимпийский комитет включает геоблокировку показа соревнований в Токио для жителей Крыма и Севастополя.

ЭРНСТ заявил – блокировка проводится по требованию господ из МОКа. При этом уточнил, что «На сайте телеканала весь предлагаемый олимпийский контент доступен на территории Крыма».

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