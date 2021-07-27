Собянин: Москва продолжает формировать комфортную городскую среду

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27 июля 2021, 14:34

Фото из открытых источников

Власти Москвы продолжат программу благоустройства городских пространств, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра комплексных работ по обустройству территории от ул. Баррикадная до Третьего транспортного кольца (ТТК) и парка Декабрьского восстания.



«В прошлом году мы остановили все работы из-за пандемии, потому что многие люди находились дома, а в это время под их окнами проводились бы работы - некомфортно было бы. И вообще ситуация была достаточно сложная. В этом году мы возобновили, несмотря на все сложности. Во всех районах идут работы: новые парки, скверы, набережные. Так что благоустройство Москвы будет продолжаться», - отметил Сергей Собянин в ходе общения с местными жителями.



По его словам, ранее на проведение работ по благоустройству такого масштаба требовалось два года, а сейчас - несколько месяцев.



Мэр столицы также рассказал горожанам, что многие дворовые территории в районах нуждаются в ремонте.



«Парки уже многие заново нужно переделывать, обновлять, набережные Москвы-реки. Много уже очень работы», - заявил Сергей Собянин.



Он отметил, что в ходе работ по благоустройству городских пространств реставрируют и фасады зданий, обустраивают освещение.



«А в таких исторических парках нужно осторожно это делать, потому что это история - нужно сохранить», - подчеркнул столичный градоначальник.



Сергей Собянин поблагодарил местных жителей за терпение, которое они проявляют во время работ в их районах.



В свою очередь горожане высоко оценили ход благоустройства, особо отметив то, что столичные власти прислушались к пожеланиям жителей: сделали две площадки для выгула собак - отдельно для маленьких и больших пород.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что проект благоустройства в районе ул. Красная Пресня и Звенигородского шоссе предусматривает высадку деревьев, кустарников и газонов, создание прогулочного маршрута с площадками для отдыха, отделенного от проезжей части большой зеленой аллеей, на которой высадят липы, рябины и клены.



На углу ул. Красная Пресня и ул. Трехгорный Вал появится видовая зона с местами отдыха. На головном участке Звенигородского шоссе от ул. Красная Пресня до ТТК обустроят удобные тротуары. Парк Декабрьского восстания, созданный 100 лет назад, также благоустроят. Приведут в порядок здание кордегардии Пресненской заставы - это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени.



Общая площадь благоустройства ул. Красная Пресня и парка Декабрьского восстания составляет 25,85 га. На данный момент выполнено около 60% работ. На объектах трудятся более 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Завершить работы планируется до конца августа 2021 года.



Всего в планах по благоустройству на 2021 год - более 20 общественных пространств в центре и других административных округах столицы. В рамках программы «Мой район» работы развернуты на знаковых окружных объектах и парках общей площадью более 1 тыс. га, запланировано благоустройство территорий 375 объектов образования общей площадью 414 га.





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