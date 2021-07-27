В ХМАО привили от COVID-19 практически всех бомжей

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2021, 14:30

pixabay.com

На территории ХМАО удалось сделать прививку от COVID-19 уже 81% людей без определенного места жительства. Такое заявление сделала Тереза Пономарева, руководитель департамента социальной защиты населения региона.

Она подчеркнула, что вакцинировали таких людей, которые проживают в учреждениях. В ходе заседания оперативного штаба Югры Пономарева отметила, что власти постараются на текущей неделе привить как можно больше людей без определенного места жительства.

По ее словам, в течение прошедшей недели в регионе прививки сделали примерно 4000 пенсионеров. Пономарева добавила, что за весь период вакцинировали свыше 86000 жителей, которым за 60. Это в свою очередь 86% от всего количества пожилых граждан, которые проживают в регионе, пишет URA.RU.

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