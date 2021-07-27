Аргументы Недели Общество 13+

В ХМАО привили от COVID-19 практически всех бомжей

, 14:30

В ХМАО привили от COVID-19 практически всех бомжей
pixabay.com

На территории ХМАО удалось сделать прививку от COVID-19 уже 81% людей без определенного места жительства. Такое заявление сделала Тереза Пономарева, руководитель департамента социальной защиты населения региона.

Она подчеркнула, что вакцинировали таких людей, которые проживают в учреждениях. В ходе заседания оперативного штаба Югры Пономарева отметила, что власти постараются на текущей неделе привить как можно больше людей без определенного места жительства.

По ее словам, в течение прошедшей недели в регионе прививки сделали примерно 4000 пенсионеров. Пономарева добавила, что за весь период вакцинировали свыше 86000 жителей, которым за 60. Это в свою очередь 86% от всего количества пожилых граждан, которые проживают в регионе, пишет URA.RU.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Экс-советник американского президента Болтон назвал Россию в числе главных стратегических угроз для США

Экс-советник американского президента Болтон назвал Россию в числе главных стратегических угроз для США

Джон Болтон, бывший советник американского президента, назвал Россию в числе главных стратегических угроз для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Болтон сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Туризм