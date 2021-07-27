В Крыму в ученые будут допускать только через покаяние?

Крымский федеральный университет решил сделать шаг в будущее и затеял возведение православного храма.
Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»
КФУ заимеет полноценное церковное заведение, в котором будут постоянно проводится богослужения. Молиться станут за процветание крымской науки, так как другие подходы уже не помогают получается.
Кого в КФУ так торкнуло не сообщается – автор не известен. Но ведь в чью-то же ученую голову пришла идея воцерковить высшее учебное заведение! И будут водить студентов на костюмированные представления, давать им возможность вкушать благовония, услаждать уши гнусавым пением, чтобы потом они делали правильную науку на благо развития России.
Кто-то однажды сказал «из церкви в космос не летают», вот и КФУ не полетит.
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