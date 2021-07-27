Песков заявил, что между избирательной кампанией и контролем за соблюдением масочного режима нет ничего общего

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27 июля 2021, 13:51 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Контроль за тем, как в России соблюдается масочный режим, не имеет никакого отношения к избирательной кампании. Речь идет о сознательности граждан. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

“То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, это очевидно”, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Пескова, это вопрос о чувстве ответственности россиян за здоровье остальных и свое здоровье. Так он ответил на вопрос, есть ли общее между высоким показателем заболеваемости COVID-19 и менее активным контролем за тем, как граждане придерживаются масочного режима в период выборной кампании.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что до старта избирательной кампании россияне тоже не особо носили маски. “Это никак не связано абсолютно”, - заключил Песков.

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