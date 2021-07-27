Шут и король: следующая звездная пара противоположностей Огненный Лев – Воздушный Водолей

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июля 2021, 13:04 Екатерина Максимова,

Фото из открытых источников

22 июля Солнце вступило в свою обитель, знак Льва. Это самый царский из всех представителей Зодиака, потому что управляет Львом Солнце - символ власти и процветания. Именно поэтому Львы всегда очень высоко себя ценят. Они максималисты и "Полюбить так королеву, проиграть так миллион" - именно про них. Они знают, что достойны самого лучшего и некая церемониальность присутствует почти в каждом представители этого знака. От этого человека веет властностью и силой и не дай Бог вам покритиковать Льва! Поэтому каждому Льву всегда нужно помнить о своем шуте, который скажет правду без прикрас и вовремя снимет корону. Таким шутом выступает для Льва, противоположный ему знак Водолея, гениальный провокатор и эпатажник.



Чем бы не занимался Лев ему необходимо находиться на арене, блистать в лучах. Конечно, важна индивидуальная карта, но львиное, огненное Солнце очень сильно влияет на другие планеты! Во Льве кульминирует (проявляет себя наилучшим образом) Плутон, а это дает этому знаку выдающиеся лидерские качества, харизму. Обычно они настолько притягательны для окружающих, что становятся вожаками сами собой, люди их хотят выбрать своими боссами. Львам важно себя чувствовать центром вселенной и порой это может перейти в абсолютный эгоцентризм, неумение слушать близкого человека и понимать его систему координат. Вот тут и важно осознание, что ты не только король, но и шут в тебе тоже есть. И не всегда важно выглядеть внушительным и властным, порой неожиданный юмор и снятие королевской маски – лучший способ достичь гармонии с собой и миром.



Осознание – пол дела, но у нас есть методы астрокоррекции: работа с камнями, минералами и другими планетарными соответствиями, которые помогают добавить энергию недостающей планеты. Во Льве хуже всего чувствует себя Уран, который и сможет помочь Льву вовремя убрать свою корону. Чтобы с ним подружиться, подойдет голубой и серебристый цвет стен в интерьере с металлическими отблесками или разводами. Очень хорошо помогает урбанистический пейзаж или картины с авиационной и космической тематикой. Из животных – экзотические птицы и электрические рыбки в аквариуме. Льву очень хорошо иметь рабочий кабинет с новейшими компьютерными достижениями и всевозможными техническими примочками, которые они обычно не жалуют. Кулон с алюминием или сверкающий брелок в виде сотового телефона смогут помочь Льву подружиться с бунтарем-Ураном. Чистое воплощением уранической энергии – прыжок с парашюта! Поэтому, когда Лев возомнит себя пупом мира, неплохо бы с неба прыгнуть!



А вот Водолеем, тем самым шутом, революционером и экспериментатором управляет планета Уран, так Льву несозвучная. Воздушные Водолеи все очень свободолюбивы и это самый гуманистический образ Зодиака. Они всячески привлекают эпоху, которая еще далеко впереди - эпоху дружественности! Дружба и единомышленники для Водолея, как вода, без которой они не могут существовать!



Водолеи способны понять счастье другого человека, без намека на зависть, именно поэтому они самые лучшие френды! Если Лев символизирует индивидуальное творчество, то Водолей групповое, театр будущего, который будет излечивать и объединять.



Еще этот знак всегда вдохновляет других своими необычными идеями, которые сперва могут отталкивать, ведь эти люди кажутся немного "белыми воронами", но потом оказывается, что их путь самый верный!



Это самый самодостаточный и непредсказуемый знак Зодиака, часто Водолеи молниеносно меняют решения и окружающим от этого становится очень некомфортно. Вообще, печать нестандартности, которая Водолеев сопровождает с детства, причиняет им немало страданий. Во многом из-за этого им очень сложно проявить себя: Солнце и Плутон в этом знаке чувствуют себя не лучшим образом. Поэтому Водолеям важно советоваться со своим антиподом Львом, чтобы достать своего короля, поверить в то, что они способны быть не только гениальными шутами, но и влиятельными покровителями.



Если Львам надо добавить уранического, то Водолею необходимы солнечные атрибуты. Самый точный образ – золото! Носите золото, добавляйте его в интерьер, пусть желтый цвет и солнечные пейзажи появятся на стенах. Из самоцветов также подойдет янтарь и гелиотроп, а просто абсолютный символ Солнца в растительном мире – подсолнух. Стиль Барокко может не нравиться Водолею, но поможет добавить царственности. Из животных лев, лебедь и петух добавят солнечной энергетике водолейскому жилищу. Водолею надо позволить себе роскошь во всем, тогда его индивидуальность засияет для всех и станет очень притягательной.



В следующий раз мы завершим разбор знаков дуалов и поговорим про самую загадочную пару: Дева-Рыбы, затрагивающую актуальные сейчас темы изоляции, тайны, медицины и взаимопомощи.

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