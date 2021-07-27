Как провести август в Москве с пользой

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27 июля 2021, 12:45 Анна Микеко

Фото из открытых источников

Лето подходит к концу, но это не повод для грусти. Последний месяц теплого времени года можно и нужно провести весело и с пользой. Для жителей Москвы и московской области мы сделали небольшую подборку августовских событий и мероприятий.

1. Выставка «Пастель» (21 июля - 14 августа)

Экспозицию составили работы профессиональных художников, членов Национального союза пастелистов России. Картины выполнены в технике пастель (сухой, масляной, смешанной). На выставке представлены яркие и нежные пейзажи, жанровые композиции, интересные этюды.

Пастель – один из очень необычных видов изобразительных материалов, в этой технике можно делать любые сюжеты – от пейзажей до рисунков людей.

Участники выставки: Наталия Протченко; Елена Степина; Ольга Мельникова; Любовь Полякова; Екатерина Зайчевская; Ирина Морозова; Елена Чаленко.

Место: Москва, ул Адмирала Лазарева, д 61

2. Концерт «Summeet»: Земфира, «ЛСП», Shortparis, «Куртки Кобейна» (длится 3 дня с 28 августа)

Трехдневный фестиваль Summeet еще не объявил всех участников, но часть хедлайнеров уже известна. На сцену «Лужников» поднимется ключевая фигура российской рок-музыки Земфира, в этом году выпустившая долгожданный альбом «Бордерлайн». Кроме нее в лайнапе обнаружены сенсационные поп-авангардисты Shortparis, остроумный и трагичный рэпер-гений ЛСП, альтернативный проект от Шуры Би-2 «Куртки Кобейна».

Место: Олимпийский комплекс «Лужники»

3. Концерт Полины Гагариной (6 августа в 23:00)

Полина Гагарина — певица и актриса, победительница песенного конкурса «Фабрика звезд-2».

Полина Гагарина — лауреат музыкального конкурса «Новая волна», телевизионного фестиваля «Песня года», национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия Муз-ТВ».

Место: Gipsy

4. Шоу «Импровизация» (15 августа в 19:00)

Концертная программа проекта — это всегда уникальное шоу, которое удивляет неожиданным финалом. Никаких готовых шуток, никаких сценариев и никаких репетиций – только здесь и сейчас разыгрывается целый комедийный спектакль на глазах у многотысячного зала, который принимает в нём непосредственное участие.

Участники: Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов

Место: Зеленый театр ВДНХ

5. Ну и конечно же, Кинотеатры под открытым небом

Летние вечера в открытых кинотеатрах — это свежий воздух, хорошие фильмы и приятная компания. Выделим основные (на самом деле их около 9):

- Кинотеатр в парке искусств «Музеон» (В «Музеоне» показывают семейное кино, артхаус, ленты-участницы фестивалей. Сюда приходят любители независимого кино, а также те, кто любит смотреть фильмы в оригинале. Иногда можно попасть на сеанс немого кино в живой озвучке или увидеть редкую анимацию и короткометражки);

- Кинотеатр в парке «Сад имени Баумана» (В программе — малоизвестные советские картины и творения лауреатов кинофестивалей. Вход бесплатный)

- Летний кинотеатр «КАРО Эрмитаж» (здесь зрители могут уютно расположиться на лужайке в мягких пуфиках. Если вдруг похолодает, можно укутаться в тёплый плед. Звук в кинотеатре подаётся через наушники).

Расписание необходимо смотреть на официальных сайтах кинотеатров.

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