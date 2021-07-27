Харийс Витолиньш возглавил сборную Латвии по хоккею

Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Он сменил канадского тренера Боба Хартли, который возглавлял сборную с 2016 года.
Первым турниром нового тренера станет отборочный этап на Олимпийских играх в августе нынешнего года.
«Я благодарен федерации хоккея Латвии за оказанное доверие и возможность возглавить сборную Латвии в Олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея и подтверждаю, что мы с командой приложим все усилия, чтобы получить путевку на Олимпийские игры в Пекин»,- заявил Витолиньш.
С 2019 по 2021 год Витолиньш был ассистентом Олега Знарка в московском «Спартаке». По окончанию сезона он вместе со Знарком покинул московский клуб.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.