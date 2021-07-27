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Харийс Витолиньш возглавил сборную Латвии по хоккею

, 12:26 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Харийс Витолиньш возглавил сборную Латвии по хоккею
Фото из открытых источников

Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Он сменил канадского тренера Боба Хартли, который возглавлял сборную с 2016 года.

Первым турниром нового тренера станет отборочный этап на Олимпийских играх в августе нынешнего года.

«Я благодарен федерации хоккея Латвии за оказанное доверие и возможность возглавить сборную Латвии в Олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея и подтверждаю, что мы с командой приложим все усилия, чтобы получить путевку на Олимпийские игры в Пекин»,- заявил Витолиньш.

С 2019 по 2021 год Витолиньш был ассистентом Олега Знарка в московском «Спартаке». По окончанию сезона он вместе со Знарком покинул московский клуб.

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