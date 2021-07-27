Харийс Витолиньш возглавил сборную Латвии по хоккею

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27 июля 2021, 12:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Он сменил канадского тренера Боба Хартли, который возглавлял сборную с 2016 года.

Первым турниром нового тренера станет отборочный этап на Олимпийских играх в августе нынешнего года.

«Я благодарен федерации хоккея Латвии за оказанное доверие и возможность возглавить сборную Латвии в Олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея и подтверждаю, что мы с командой приложим все усилия, чтобы получить путевку на Олимпийские игры в Пекин»,- заявил Витолиньш.

С 2019 по 2021 год Витолиньш был ассистентом Олега Знарка в московском «Спартаке». По окончанию сезона он вместе со Знарком покинул московский клуб.

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