В Челябинской области 99% лесных пожаров тушат в первые сутки

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27 июля 2021, 12:18 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Глава регионального министерства общественной безопасности — о защите людей в чрезвычайных ситуациях.

Издание «Губерния» опубликовало эксклюзивное интервью с и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Светланой Костиной.

По словам главы ведомства, для Челябинской области характерны лесные и ландшафтные пожары. Учитывая этот фактор, в регионе предпринимается ряд превентивных мер: опашка территорий, уборка прошлогодней растительности, опахивание несанкционированных свалок, ежедневный мониторинг. О качестве подготовки говорит показатель: 99% лесных пожаров на Южном Урале тушатся в первые сутки.

Однако порой побороть природную стихию крайне сложно. Так было в начале июля этого года, когда огонь, несмотря на принятые меры, дошел до населенных пунктов. Светлана Костина прокомментировала действия сотрудников МЧС в условиях огненного шторма, разбушевавшегося на юге области.

Самая главная задача, которая стоит перед министерством, — сохранение человеческих жизней. «Все можно восстановить – сгоревшие дома, утраченные документы, потерянное имущество, все, кроме человеческой жизни. И люди должны ответственно и осознанно относиться к угрозам своей жизни, жизни своих близких, особенно детей. Не сопротивляться, когда предлагают эвакуироваться, не купаться, где запрещено, не нарушать самые обычные, понятные правила поведения – и шансов сохранить жизни станет больше», — добавила Светлана Костина.

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