Латвийский священник Крист Калниньш: Мы стали одной из самых бедных стран Европы

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27 июля 2021, 12:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: regnum.ru

«Насколько бедна Латвия и как бедны люди, которые здесь живут?»,- такой вопрос задал священник рижской общины Старой святой Гертруды Крис Калниньш латвийским СМИ.



«Мы не можем сравнивать себя с европейскими зарплатами, пенсиями и всем остальным. Все экономические процессы, которые происходят и в других странах, мы чувствуем в Латвии намного острее. Конечно, не говоря уже о том, какие люди получают пенсии, пособия, прожиточный минимум, уровень зарплаты – это все катастрофически! Например, рост цен на продовольствие больше всего будут чувствовать именно люди с низкими доходами, так же как и люди со средними доходами. А те, у кого зарплата в несколько тысяч, поохают и поедут в дорогой супермаркет. В Латвии средний житель становится все беднее и беднее. И правительство должно взять на себя за это. Тем более, что это результат долгосрочной политики, так как мы не стали бедными в один день. То, что у нас в политике нет ответственности правительства, эта самая большая проблема. Ни один политик не несет ответственности за то, что мы стали одной из самых бедных стран в Европе»,- заявил священнослужитель.



Латвийцы моментально подхватили тему бедности…

Мнения:



«Да плевать им на народ! Мужу 70 лет, а он еще работает. Это немцы могут за ручки взявшись прогуливаться на пенсии, но не мы. Я не знаю, как дальше жить на нищенскую зарплату, если муж не сможет работать. У меня на продукты уходит 25 евро в день, на самое необходимое!»



«А пусть церковь пригласит еще одного Левита, потом еще одного… Зато в Рай попадем! Нам же так обещают. Мол, терпите! Бедные все в Рай попадают. Кстати, это католический священник сказал, но я за 31 год независимости Латвии не слушал, чтобы православная церковь Латвии что-то сказала своим прихожанам… Только – терпите!»



«Я думаю, что если бы латышам 30 лет назад сказали, что какой-то американский гастролер будет им запрещать в магазине трусы и лампочки покупать, и на улице заставлять в мороз стоять, то они вряд ли радовались такой независимости. Латвия была лицом СССР, а теперь стала з@м Европы!»



«Я очень хорошо помню, как декан одного из латвийских вузов кричал на митинге в 90-м: «Пусть мы будем бедными и нищими, и только черный хлеб будет, но мы будем свободными!» Жуйте свой черный хлеб! Вы – свободны!»

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