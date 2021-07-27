В России общее количество выписавшихся после COVID-19 увеличилось за сутки на 20 116

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27 июля 2021, 12:27

pixabay.com

В России за истекшие 24 часа выписали после коронавирусной инфекции 20116 пациентов. Общее количество выписанных выросло до 5 526 950 человек. Данная информация поступила от оперативного штаба.

Так, в Москве за сутки выписали 4912 пациентов, столичном регионе - 1976, городе на Неве - 1918. В российской столице за 24 часа в больницы доставили 1072 гражданина с COVID-19. Сейчас в городе 552 пациента подключены к ИВЛ.

Кроме того, в Москве за сутки зафиксировали 98 летальных исходов пациентов с коронавирусом. В стране за аналогичный период скончались 779 носителей коронавирусной инфекции, за весь период пандемии - 155 380.

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