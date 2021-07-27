Андрей Бочкарев: В строящемся центре самбо и бокса в «Лужниках» приступили к монтажу стеклопакетов витражей

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27 июля 2021, 11:15

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в международном центре самбо и бокса в «Лужниках» начали монтировать стеклопакеты витражей.



«Строители приступили к монтажу стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо, их площадь составит около 2 тыс. кв. м. Также на объекте продолжаются работы по монтажу инженерных систем и устройству трибун в зрительных залах самбо и бокса»,- рассказал Андрей Бочкарев.



Отмечается, что в будущем спортивном центре самбо и бокса продолжается установка панелей внешнего контура здания. Материал облицовки отличается хорошими технологическими свойствами, он ударостойкий и более долговечный, чем натуральный камень.



«Для международного центра самбо и бокса изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта. Его фасад был выполнен в песочных тонах - под цвет расположенной рядом Большой спортивной арены, что создает стилистическое единство территории «Лужников»,- отметил Андрей Бочкарев.



Уточняется, что блоки самбо и бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом. При этом функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться. Особенностью здания станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать с улицы.



Летом 2021 года олимпийский комплекс «Лужники» отмечает 65-летие. 31 июля 1956 года открылся Центральный стадион имени Ленина, с этого момента началась история «Лужников». С 2014 года здесь построили и обновили 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.





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