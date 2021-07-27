В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для определенной категории граждан

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27 июля 2021, 11:04 Турана Гулиева,

Как сообщает РИА Новости, для некоторой категории граждан Волгоградской области ввели обязательную процедуру вакцинации от COVID-19.

Данное мероприятие связано с тем, что в регионе происходит ухудшение эпидемиологической ситуации.

Реорганизация коснется сферы салонов красоты, торговли, общественного питания социальной защиты, образования и т.д.

Напомним, в регионе выявлено 313 новых случаев заболеваемости.

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