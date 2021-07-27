В Волгоградской области некоторых граждан обязали делать прививки против COVID-19

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27 июля 2021, 10:56 Источник: РИА Новости

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На территории Волгоградской области начинает действовать обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для некоторых граждан. Эта информация содержится в постановлении Ольги Зубаревой, главного государственного санитарного врача региона.

В Роспотребнадзоре отметили, что в течение последних 5 недель в области фиксируют все большее число зараженных COVID-19. В оперативном штабе сообщили, что на 26 июля в регионе обнаружили 69656 носителей коронавируса, включая 313 за сутки. За весь период пандемии успешно справились с этим заболеванием 62170 человек, умерли 1749 зараженных.

В постановлении сказано, что прививки против коронавируса в области обязаны теперь делать люди, которые трудятся в таких сферах, как торговля, общепит, общественный транспорт, такси, социальная защита, образование, здравоохранение, предоставление услуг. Кроме того, обязательная вакцинация распространяется на работников салонов красоты, парикмахерских, туризма, санаторно-курортной сферы, доставщиков еды и прочих.

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