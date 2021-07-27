Туристы: ни авиакомпании в России, ни на паспортном контроле в Турции не проверяют тесты на коронавирус у вылетающих на отдых

Союз инфекционистов Турции призывает ужесточить меры против COVID-19 для туристов из России из-за роста в стране заболеваемости. По факту, судя по форумам и отзывам тех, с кем удалось пообщаться «АН», тесты на коронавирус не проверяют ни российские авиакомпании, ни сами турки на паспортном контроле. Либо делают это очень выборочно.
Летать в Турцию россиянам разрешили с 22 июня. Есть как чартеры, так и регулярные рейсы. Тем, кто привился «Спутником», достаточно иметь сертификат о вакцинации. Распечатать на английском языке его можно с сайта Госуслуг. Если прививки нет, нужно сдать тест. Вот только документов этих никто не проверят. Ни в бумажном, ни в электронном виде. Сначала следили тщательно. Из-за проверок в Шереметьево даже было столпотворение и большой скандал. Видимо, после этого, испугавшись очередей, авиакомпании решили проверять документы лишь выборочно.
На стойках регистрации благополучно выдают посадочный талон. Диалог можно услышать примерно следующий:
- А я вот распечатала сертификат. Кому его показывать?
- Мне не надо! Если спросят, покажете.
Однако ничего не спрашивают и на паспортном контроле в Турции. На границе достаточно предъявить лишь загранпаспорт.
Иметь при себе результат теста, либо сертификат о вакцинации, безусловно, надо. Лететь без этого – только на свой страх и риск.
Сами турки ведут себя расслабленно. В отелях, ресторанах, на пляже о масках никто не вспоминает. Даже персонал. Но в крупных супермаркетах, торговых центрах и общественном транспорте с этим строго – прокатиться на автобусе можно только надев маску и привязав проездной или банковскую карту к специальному коду, который должен оформить онлайн каждый гражданин и турист.
Возвращаясь в Россию, путешественники должны быть готовы сдать один тест, либо загрузить на сайт Госуслуг сертификат о вакцинации.
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