Челябинск оказался на втором месте среди самых курящих городов России

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27 июля 2021, 09:15 Анна Семенова

Минздрав предупреждает, а челябинцы не боятся... Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Больше дымят только в Брянске

Специалисты агентства Zoom market опросили россиян, курят ли они сами или их родственники. Оказалось, что пристрастие к табаку имеет 28% жителей страны. 11% признались, что раньше курили, но бросили.

Среди самых «дымящих» городов оказались Брянск (на 1 месте), Челябинск (на втором месте) и Омск (на третьем месте). Столица нашей Родины оказалась по количеству курящих лишь на 15 месте.

За здоровый образ жизни – жители Питера и Махачкалы, здесь курильщиков меньше всего.

Любопытно, что расстановка довольно серьезно поменялась по сравнению с 2018 годом. Тогда по итогам точно такого же опроса на втором месте была Москва, на третьем Краснодар. Челябинск располагался лишь на 6 строке. А вот Брянск также был в лидерах.

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