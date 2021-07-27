Челябинск оказался на втором месте среди самых курящих городов России
27 июля 2021, 09:15 Анна Семенова
Больше дымят только в Брянске
Специалисты агентства Zoom market опросили россиян, курят ли они сами или их родственники. Оказалось, что пристрастие к табаку имеет 28% жителей страны. 11% признались, что раньше курили, но бросили.
Среди самых «дымящих» городов оказались Брянск (на 1 месте), Челябинск (на втором месте) и Омск (на третьем месте). Столица нашей Родины оказалась по количеству курящих лишь на 15 месте.
За здоровый образ жизни – жители Питера и Махачкалы, здесь курильщиков меньше всего.
Любопытно, что расстановка довольно серьезно поменялась по сравнению с 2018 годом. Тогда по итогам точно такого же опроса на втором месте была Москва, на третьем Краснодар. Челябинск располагался лишь на 6 строке. А вот Брянск также был в лидерах.
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