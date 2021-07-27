Синоптик Вильфанд предупредил о грядущем опасном ливне в Сочи третий раз за сезон

На район большого Сочи надвигаются затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. Этой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Для Сочи в текущем году это будет третий случай таких неблагоприятных погодных условий. Специалист подчеркнул, что 27 июля в районе большого Сочи будет наблюдаться непогода. Там могут возникнуть опасные явления. Речь идет о выпадении за 12 часов от 40 до 50 мм осадков. Кроме того, прогнозируется ливневый дождь.
По словам Вильфанда, на реках региона ожидается подъем уровня воды. Он отметил, что увеличивается риск схода селевых потоков. “Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому”,- добавил синоптик.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.