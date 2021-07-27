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Синоптик Вильфанд предупредил о грядущем опасном ливне в Сочи третий раз за сезон

, 09:08 Источник: РИА Новости

Синоптик Вильфанд предупредил о грядущем опасном ливне в Сочи третий раз за сезон
pixabay.com

На район большого Сочи надвигаются затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. Этой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Для Сочи в текущем году это будет третий случай таких неблагоприятных погодных условий. Специалист подчеркнул, что 27 июля в районе большого Сочи будет наблюдаться непогода. Там могут возникнуть опасные явления. Речь идет о выпадении за 12 часов от 40 до 50 мм осадков. Кроме того, прогнозируется ливневый дождь.

По словам Вильфанда, на реках региона ожидается подъем уровня воды. Он отметил, что увеличивается риск схода селевых потоков. “Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому”,- добавил синоптик.

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