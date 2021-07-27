Синоптик Вильфанд рассказал об опасной погоде в Сибири, северокавказских республиках и на Амуре

На юг Сибири надвигается опасная погода. То же самое ожидается на Амуре и во многих северокавказских республиках. Этой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что на территории Томской области будет ветер, сильный дождь и гроза. В Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях скорость ветра составит до 25 м/с. Кроме того, в северокавказских республиках прогнозируется подъем уровня воды горных рек. Вильфанд подчеркнул, что там тоже ожидаются сильный дождь, гроза и град.
По словам специалиста, опасные погодные явления будут господствовать в Красноярском крае и Хакасии. Холод надвигается на Новосибирскую, Омскую, Томскую области и на Урал.
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