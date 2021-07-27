Газ в Приморье в первую очередь получат жители 2 643 домов

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27 июля 2021, 07:20

На недавней прямой линии с населением президенту России Владимиру Путину вновь поступило много вопросов о газоснабжении. Хотя программы газоснабжения и газификации реализуются в 67 регионах Российской Федерации, у людей порой возникают проблемы. О том, как идёт реализация поручения главы государства в Приморском крае, обсудили сегодня, 27 июля, на совещании, прошедшем под руководством губернатора Олега Кожемяко

Напомним, выступая со своим Посланием Федеральному Собранию, президент страны поручил правительству разработать совместно с властями регионов чёткий план газификации. И как отметил глава Приморья, власти края совместно с Газпромом разработали этапы работы по газификации населения. Первоочередная задача – обеспечить голубым топливом до 2023 года 72,5 тысячи домовладений. Газ должен появится у жителей Спасска-Дальнего и населённых пунктов Спасского района Славинка, Лётно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут; в Михайловском районе это Дубки, Новое, Первомайское, Родниковое; в Уссурийском городском округе это Баневурово, Воздвиженка, Новоникольск, Степное, Элитное и сам Уссурийск; в Надеждинском районе это посёлок Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная; в Артёмовском городском округе это Заводской, Кневичи, Кролевцы, Ясное и Артём. Также в списке значатся Галёнки Октябрьского района, городской округ Большой Камень и пригород краевого центра Приморья.

Как отметил губернатор края Олег Кожемяко, газ в этих населённых пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения – за счёт собственника.

«Однако главам муниципалитетов совместно с министерством труда и социальной политики края необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения», – поставил задачу глава Приморья.

На совещании подчёркивалось, что в первую очередь газ необходимо подвести до негазифицированных домовладений в населённых пунктах на удалении не более 200 метров от газораспределительных сетей. В крае таких 2 643 домов.

Перечень домовладений, желающих подключиться к газу, поручено сформировать до 1 сентября, чтобы с конца этого года начать работы по газификации. Для этого нужно провести сходы граждан, организовать широкое информирование населения названных 28 населённых пунктов. Такое поручение дано Олегом Кожемяко заместителю председателя краевого правительства Елене Пархоменко, а также краевым министерствам энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики и главам муниципалитетов.

«Много поступает вопросов от приморцев, когда придёт газ. Есть поручение президента России обеспечить бесплатное подключение, и мы совместно с Газпромом эту большую работу начинаем», – заверил приморцев Олег Кожемяко.

Следом за первыми 28 населёнными пунктами в крае с 2023 года приступят к газификации юга Приморья. Для этого губернатор поручил уже сейчас определить те промышленные предприятия, объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которые предстоит перевести на голубое топливо в рамках реализации региональной госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы.

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