Посол Эфиопии Аргау рассказал, что в его стране носят с собой фото Путина из-за большого уважения к президенту РФ

В Эфиопии любят Российскую Федерацию и уважают ее лидера Владимира Путина. В этой стране фото президента РФ даже носят с собой. Этой информацией поделился посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.
Он подчеркнул, что эфиопы многое знают о России, поскольку она не раз оказывала им помощь. По словам Аргау, жители Эфиопии хорошо относятся к россиянам, очень хорошо знают Путина. У эфиопов, как отметил посол, именно Россия является любимой страной.
Кроме того, Аргау напомнил, что тысячи человек в Эфиопии окончили советские вузы. Он добавил, что у Эфиопии и России немало общего, включая православную религию и Пушкина.
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