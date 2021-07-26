Лучшие парки Москвы и Подмосковья

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2021, 22:46 Кирилл Красильников

Фото: twitter.com

2020 год дал нам понять, что мы не всегда сможем сходить в кафе, кино или музей. И тут на сцену выходят парки, ведь парки - это замечательный вариант для отдыха и развлечений на природе. Сегодня мы узнаём, какие же парки Москвы и Подмосковья стоит посетить в первую очередь.

Парк «Сокольники»

Этот парк основан аж в 1878 году, в 17 веке на месте парка был сплошной дремучий лес, в котором любил охотится Иван Грозный. Сейчас же это большой и сильно развитый парк, в котором есть множество активностей и развлечений для посетителей. На входе мы сразу же встречаем экскурсионные автобусы, прокат велосипедов и палатки с едой. В парке также существует удивительное место под названием Сад Астрономов, это очень интересная прогулочная площадка. Она посвящена космосу, и астрономии, одной из интересных особенностей является демонстрация модели солнечной системы посетителям. Сокольники являются одним из лучших парков Москвы и России, в частности. Посетители всегда дают положительную оценку парку. Сокольники очень хорошо подходят для отдыха и развлечений на свежем воздухе с семьей и друзьями.

«Архангельское»

Известный на всю Россию музей-усадьба «Архангельское» приятно удивит поклонников архитектуры и красивого ландшафта. Множество роскошных, старинных дворцов в гармонии сочетаются с красотой природы и дарят всем посетителям невероятные впечатления и эмоции. Ранее в «Архангельском» проходил джазовый фестиваль под названием «Усадьба-джаз», куда приглашались лучшие исполнители этого музыкального жанра. В «Архангельском» вы сможете отдохнуть не только телом, но и душой, на территории усадьбы часто проходят различные выставки, концерты и театральные постановки. Благодаря этому, каждый посетитель усадьбы сможет извлечь пользу из похода: и хорошо отдохнуть и культурно обогатиться.

Парк Горького

Пожалуй, один из самых известных парков Москвы и России в частности. Парк существует с 1928 года и за почти столетнюю историю пережил множество изменений, в 2011 году началась масштабная реставрация, которая продолжается до сих пор. Парк разросся до таких масштабов, что сейчас в его состав входят: Нескучный сад, Воробьёвы горы и Музеон. В парке в любое время года существует множество активностей и развлечений, например, в зимнее время года на территории открывается большой каток, а летом лодочные станции и многое другое. На территории есть абсолютно все, музеи, спортивные площадки и ещё масса развлечений. Парк Горького абсолютно заслуженно считается лучшим парком Москвы и не раз побеждал в различных топах и голосованиях, в нем каждый найдёт занятие по вкусу.

Парки – это один из самых лучших и доступных видов отдыха на природе. Пандемия ещё раз напомнила нам об этом, когда были закрыты торговые центры, кинотеатры и кафе, именно парки пришли людям на помощь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости