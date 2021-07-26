В Петербурге женщина устроила скандал на детской площадке из-за ребят с особенностями развития

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26 июля 2021, 19:55 Источник: fontanka.ru

кадр видео

В Петербурге женщина устроила скандал на детской площадке во дворе одного из домов на Адмирала Черокова в Красносельском районе из-за ребят с особенностями развития. Женщина вывела на прогулку свою девочку и сказала, что она испугалась необычных деток.

Ее возмутили дети, у которых есть особенности развития. На видео слышны ее слова, обращенные к женщине, гуляющей с детьми:

«У вас свои должны быть карантины. У нас здесь почему-то дети гуляют непонятно какие. Уходите! Больные дети пугают наших детей. У нас ещё этого не было в доме».

По информации РЕН ТВ, отец ребенка обратился в полицию из-за того, что неизвестная гражданка оскорбляла несовершеннолетних и проявляла агрессию на детской площадке.

Видеозапись инцидента на детской площадке попала в соцсети. Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как рассказала «Фонтанке» директор некоммерческого центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева, с агрессивной особой они сталкиваются не первый раз.

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