В Петербурге женщина устроила скандал на детской площадке из-за ребят с особенностями развития

В Петербурге женщина устроила скандал на детской площадке во дворе одного из домов на Адмирала Черокова в Красносельском районе из-за ребят с особенностями развития. Женщина вывела на прогулку свою девочку и сказала, что она испугалась необычных деток.
Ее возмутили дети, у которых есть особенности развития. На видео слышны ее слова, обращенные к женщине, гуляющей с детьми:
«У вас свои должны быть карантины. У нас здесь почему-то дети гуляют непонятно какие. Уходите! Больные дети пугают наших детей. У нас ещё этого не было в доме».
По информации РЕН ТВ, отец ребенка обратился в полицию из-за того, что неизвестная гражданка оскорбляла несовершеннолетних и проявляла агрессию на детской площадке.
Видеозапись инцидента на детской площадке попала в соцсети. Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как рассказала «Фонтанке» директор некоммерческого центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева, с агрессивной особой они сталкиваются не первый раз.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости