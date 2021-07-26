Как в СССР процветали коррупция и кумовство

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26 июля 2021, 19:43

Фото из открытых источников

Любые революции, перестройки или реформирования обязательно заканчиваются получением максимальных выгод теми, кто все это и затевал. Залп Авроры в 1917 году за короткий срок принес стране и кумовство, и взяточничество, и должностные злоупотребления. Примеров тому предостаточно.



Жена сталинского наркома Молотова занимала должность самого главного парфюмера страны. Сын Сталина Василий уже в 26 лет стал генералом.



После смерти «верного ленинца» Якова Свердлова в его служебном кремлевском сейфе нашли ценности, которые специальная комиссия пересчитывала и описывала целый день! Многие украшения, по мнению специалистов, еще недавно принадлежали членам царской семьи.



Окончательную победу коррупции над нормами коммунистической морали помогло одержать создание в 1922 году пресловутого НЭПа.



Подробнее читайте на нашем сайте в материале «Советские мафии: от Зимнего до Бутырки»





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