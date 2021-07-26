Рига: Балтийский прайд ЛГБТ меняет программу

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26 июля 2021, 17:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Балтийский прайд в Риге начнется 2 августа, а завершится 7.08. Видимо, не все так «радужно», если организаторы прайда изменили свою программу. В чем дело?

Стало известно, что в рамках Балтийского прайда пройдут около 40 мероприятий – дискуссии, показы фильмов, конференции.

Но, традиционного марша не будет в этом году, а вместо него намечено мультимедийное мероприятие. А по рижским улицам будет курсировать автобус Baltic Pride, разумеется, в радужных цветах и в музыкальном оформлении.

Как отнеслись к этому латвийцы?

Мнение из социальных сетей.

«Почти целую неделю будет продолжаться этот разврат! Событие года для Латвии. Вот уж больше хвастаться нечем!»

«Посадить в этот автобус всех из Брюсселя и заодно местного героя, отдавшего голос Латвии – премьера Кариньша, кто голосовал за принятие декларации… «зона свободная от предрассудков… и закидать тухлыми помидорами. Ой, чувствую, что закидают!»

«А сколько денег РД вбухала в это мероприятие? Хочу знать? Сколько в сей невероятно «важный» проект. И чьи это деньги?»

«2 августа – День ВДВ. А эти себя показывать поедут… Смертники, что ли?»

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