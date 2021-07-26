В Томске медика подозревают в уничтожении вакцины от COVID-19

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26 июля 2021, 16:53

vk.com/public_tomsk_police

В Томске медицинскую сестру подозревают в уничтожении препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

По версии следствия, медсестра одной из медицинских организаций в Томске в июне и июле подделывала данные о вакцинации от коронавирусной инфекции, вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках, а сама уничтожала вакцину.

По данному факту дознавателями ОМВД по Октябрьскому району города Томска в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Число уничтоженной вакцины не уточняется. В настоящее время проводится расследование уголовного дела.

Как уточнил источник РИА Томск, знакомый с ситуацией, женщина была задержана в минувшие выходные.

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