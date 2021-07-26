Аргументы Недели Общество 13+

В Томске медика подозревают в уничтожении вакцины от COVID-19

, 16:53

В Томске медика подозревают в уничтожении вакцины от COVID-19
vk.com/public_tomsk_police

В Томске медицинскую сестру подозревают в уничтожении препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

По версии следствия, медсестра одной из медицинских организаций в Томске в июне и июле подделывала данные о вакцинации от коронавирусной инфекции, вносила ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках, а сама уничтожала вакцину.

По данному факту дознавателями ОМВД по Октябрьскому району города Томска в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Число уничтоженной вакцины не уточняется. В настоящее время проводится расследование уголовного дела.

Как уточнил источник РИА Томск, знакомый с ситуацией, женщина была задержана в минувшие выходные.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Джон Хербст, бывший американский посол на Украине, назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Хербст сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью