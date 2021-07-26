Собянин рассказал о реализации городских программ в районе Кузьминки

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26 июля 2021, 16:12

Фото из открытых источников

Мэр Москвы рассказал о реализации городских программ в районе Кузьминки в ходе посещения ряда строящихся в районе объектов.



«60 тысяч жителей должны переселяться - практически весь район, большая его часть. Программа такая очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, и со всем благоустройством. Так что надо графика придерживаться», – отметил Сергей Собянин в ходе осмотра новостройки по программе реновации на улице Юных Ленинцев.



Как доложил мэру столицы старший вице-президент ООО «МФС-ПИК» (генподрядчик строительства дома) Максим Якушечкин, заселение планируется начать в сентябре 2021 года.



Также мэр проинспектировал строящийся корпус начальных классов для школы №825 на ул. Окская.



Как отметил директор школы Алексей Тысячин, строительная готовность объекта составляет почти 100%.



В свою очередь руководитель департамента образования и науки Александр Молотков доложил мэру, что школа будет введена в эксплуатацию к началу нового учебного года.



«Успеем до 1 сентября. У нас остались незначительные доделки»,- отметил Молотков.



Сергей Собянин поручил ему взять строительство учебного заведения на контроль.



«Возьмите на контроль, потому что, действительно, школа очень важная и нужная»,- сказал он.



Кроме того, Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 городской поликлиники №9 на Есенинском бульваре.



«Поликлиника юбилейная - 20-я в этой программе реконструкции. Ровно 20 мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта. Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть - какие еще здания требуют модернизации»,- сказал Сергей Собянин.



Как отметил столичный мэр, поликлиника оснащена лучшим оборудованием.



«Все новое, лучшее оборудование, мебель - все самое лучшее, что есть в нашей стране,- в вашей поликлинике. Можно сказать, что это новая уже поликлиника»,- сказал Собянин в ходе общения с коллективом медицинского учреждения.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что новостройка на улице Юных Ленинцев представляет собой 18-этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом. В доме имеются 182 квартиры. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. В здании создана безбарьерная среда.



Подземный паркинг рассчитан на 71 машиноместо. Жители дома вправе приобрести машиноместа со скидкой 40%.



Новостройка оснащена «умными» общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.



В новый дом должна переехать 161 семья - 430 жителей двух соседних домов по той же улице. Всего в Кузьминках в программу реновации включено 287 домов, в которых проживают 64,2 тыс. человек. В районе определено 19 «стартовых» площадок, на шести уже возведены жилые дома и ведется заселение.



Строящийся учебный корпус для школы №825 на улице Окская представляет собой трехэтажное здание, рассчитанное на 350 учеников начальной школы. На втором этаже разместят актовый зал на 124 зрительских места. Рядом с залом предусмотрены раздевалки (артистические) и технический центр. Спортивный зал будет оборудован для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, а также для проведения занятий по гимнастике и общей физической подготовке.



Все классы и помещения полностью приспособят для маломобильных детей. Для детей с ослабленным зрением навигационные указатели продублируют шрифтом Брайля.



В настоящее время завершаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и благоустройство прилегающей к учебному корпусу территории. Ведутся пуско-наладочные работы.



В материалах пресс-службы также указывается, что в ходе комплексной модернизации здание филиала №1 поликлиники №9 было практически полностью перестроено: сделан новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. При этом мощность учреждения сохранена - 491 посещение в смену.



Ремонт проводился в соответствии с новым московским стандартом поликлиник: рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, работает аптечный пункт, оборудованы зоны комфортного ожидания; новая навигация позволяет пациентам без труда находить нужный кабинет; для врачей и медицинских сестер оборудованы комнаты отдыха.



В поликлинике установили около 2 тыс. единиц современного медицинского оборудования, мебели и расходных материалов. Кроме того, было выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории.





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