Аргументы Недели Общество 13+

По факту убийства семьи адмирала Леонида Лобанова возбуждено уголовное дело

, 15:29

По факту убийства семьи адмирала Леонида Лобанова возбуждено уголовное дело
фото с сайта СКР

По факту убийства супруги и сына отставного адмирала Леонида Лобанова возбуждено уголовное дело. 84-летнюю женщину - жену морского офицера и их 56-летнего сына обнаружили 24 июля мёртвыми в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

Тревогу забили соседи Лобановых, когда из квартиры пошёл подозрительный запах. По предварительной версии, тела пролежали в квартире от недели до двух

Леонид Лобанов погиб 16 июля, попав под электричку. Источник "Невских новостей" сообщает, что в рамках уголовного дела проводятся следственные действия с целью установить, действительно ли адмирал причастен к смерти своих родных.

Следователям предстоит установить, совершил ли он убийство, или, застав дома мертвыми родных людей, отправился к железнодорожной станции.

По данным РЕН-ТВ, в кармане у погибшего отставного адмирала был найден нож.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Джон Хербст, бывший американский посол на Украине, назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Хербст сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью