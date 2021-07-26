По факту убийства семьи адмирала Леонида Лобанова возбуждено уголовное дело

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26 июля 2021, 15:29

фото с сайта СКР

По факту убийства супруги и сына отставного адмирала Леонида Лобанова возбуждено уголовное дело. 84-летнюю женщину - жену морского офицера и их 56-летнего сына обнаружили 24 июля мёртвыми в квартире на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

Тревогу забили соседи Лобановых, когда из квартиры пошёл подозрительный запах. По предварительной версии, тела пролежали в квартире от недели до двух

Леонид Лобанов погиб 16 июля, попав под электричку. Источник "Невских новостей" сообщает, что в рамках уголовного дела проводятся следственные действия с целью установить, действительно ли адмирал причастен к смерти своих родных.

Следователям предстоит установить, совершил ли он убийство, или, застав дома мертвыми родных людей, отправился к железнодорожной станции.

По данным РЕН-ТВ, в кармане у погибшего отставного адмирала был найден нож.

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