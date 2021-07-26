Психолог из Челябинска рассказала, как оградить подростка от пагубных привычек
26 июля 2021, 15:02 Татьяна Михайлова
Эксперт дала рекомендации родителям в программе «Тети, дяди и ребенок».
На ютьюб-канале «Гранада Пресс» вышел очередной выпуск проекта «Тети, дяди и ребенок». Его гостем стала практикующий психолог, магистр психологии Юлия Новых. Специалист подробно рассказала о причинах склонности подростков к вредным привычкам и пояснила, как этого можно избежать.
По мнению эксперта, оградить ребенка от нежелательных влечений могут доверительные отношения в семье. Также родителям нужно позволять своим дочерям и сыновьям принятие решений, соответствующих их возрасту. Например, выбор одежды или мебели для собственной комнаты.
«Рассказывать о вреде алкоголя и сигарет нужно заранее, приводя конкретные и реальные примеры. Разговор должен быть честным, спокойным и уместным, лучше его затевать в то время, когда ребенок готов услышать и воспринять информацию», — добавила Юлия Новых.
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