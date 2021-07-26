Латвия планирует приобрести новый медикамент для лечения тяжелых больных COVID-19

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26 июля 2021, 14:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвия планирует приобрести новый медикамент для лечения тяжелых больных коронавирусом. На закупку такого лекарства выделено более 200 000 евро.

Латвийские медики очень ждут решения Европейского агентства лекарств: специалисты в ускоренном порядке оценивают новый медикамент, известный, как комбинация антител. Главная задача такого препарата – уменьшить содержания вируса в крови.

Латвия выделила 200 000 евро для закупки нового медикамента. Это должно хватить для 100 больных.

Сегодня в Латвии используется только один препарат для лечения больных коронавируса - Remdesivir.

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