Латвия планирует приобрести новый медикамент для лечения тяжелых больных COVID-19

Латвия планирует приобрести новый медикамент для лечения тяжелых больных коронавирусом. На закупку такого лекарства выделено более 200 000 евро.
Латвийские медики очень ждут решения Европейского агентства лекарств: специалисты в ускоренном порядке оценивают новый медикамент, известный, как комбинация антител. Главная задача такого препарата – уменьшить содержания вируса в крови.
Латвия выделила 200 000 евро для закупки нового медикамента. Это должно хватить для 100 больных.
Сегодня в Латвии используется только один препарат для лечения больных коронавируса - Remdesivir.
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