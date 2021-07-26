Латвийские депутаты складывают свои мандаты

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26 июля 2021, 14:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Не прошел и месяц после выборов в самоуправление Латвии, но уже двенадцать депутатов сложили свои мандаты. Почему?

Причины есть.

В десяти случаях депутаты предпочли работать в администрации самоуправлений или на предприятиях самоуправлений, что по закону нельзя совмещать с должностью депутата.

Известная латвийская актриса Резия Калниня сложила депутатские полномочия довольно «громко»: ее выбрал 171 избиратель. Однако, она уже на втором заседании сложила мандат.

«Моя основная работа – быть актрисой. Ходить на заседания думы и быть статистом для меня неприемлемо. И я думаю, что в работу депутата нужно вложить много знаний», - заявила актриса.

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