Андрей Бочкарев: Завершено строительство вертолетной площадки для больницы в Коммунарке

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что завершилось строительство вертолетной площадки с диспетчерским пунктом для городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка.
«Вертолетная площадка построена на территории клинической больницы №40. Теперь в больницу смогут еще более оперативно доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф», - отметил Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что вертолетную площадку также смогут использовать противопожарные службы. Андрей Бочкарев рассказал, что площадка построена за счет средств городского бюджета в числе объектов второй очереди развития больницы.
Председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко отметил, что объект прошел все необходимые проверки.
«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», - сообщил Войстратенко.
Он добавил, что к проверкам привлекались специалисты центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. При этом все нарушения застройщик устранял в сроки, установленные в предписаниях.
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