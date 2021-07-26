Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко: меня могут снять с выборов за экстремизм

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26 июля 2021, 13:30 Источник: echo.msk.ru

Фото: vk.com/bondarenko_blog

Николая Бондаренко вызвали в полицию. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов за публикацию «Манифеста «Единой России» 2002 года в своих соцсетях в 2011 году.



«Власть приняла решение перейти от слов к делу, маховик репрессий дошел лично до меня: меня снимают с выборов. Снимают за экстремизм. Мне вменяют распространение экстремистских материалов. Причем ситуация настолько абсурдна, безумна — я выяснил, что события, которые мне вменяют, аж 2011 года — то есть, десять лет назад», — заявил Бондаренко.



По его словам, правоохранители заводят на него дело по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), которая лишает саратовского депутата пассивного избирательного права. Николай Бондаренко сообщил, что сегодня он приглашен в полицию для составления протокола, но идти туда не собирается.



«Я не пойду туда, у меня есть более важные другие дела. У меня идут выборы, встречи с избирателями, у меня выпуск агитации. Если они хотят составить на меня протокол, пусть надевают на меня наручники и в принудительном порядке против моей воли тащат в полицию», — заявил депутат.



Бондаренко отметил, что в случае применения правоохранителями выше упомянутой статьи, он лишится права избираться и в Саратовскую областную Думу на выборах, которые состоятся в его регионе в 2022 году.



Ранее кандидат в депутаты Госдумы прокомментировал свое обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой.



«Я высказал все, что думал и чувствовал по поводу бардака, который творится в Центральной избирательной комиссии. Но я выбирал слова и выражал не только свое мнение, я выражал мнение населения. То, что творит ЦИК, то как они топчут выборы и уничтожают демократию — это трехдневное голосование или электронное — это просто позор»,- отметил Бондаренко.





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