Бывший министр обороны ДНР Хакимзянов хочет выступить свидетелем против Украины в Европейском суде по правам человека

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26 июля 2021, 11:56 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов высказался коллегам о своей готовности выступить в ЕСПЧ против Украины: «Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как все происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина».

Следует напомнить, что Хакимзянов находится под санкциями как Украины, так и Евросоюза, однако он готов выступать через видеозвонок.

Ранее 22 июля Россия подала на Украину иск в Международный суд по правам человека. РФ обвиняет Украину в крушении самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, дискриминации русскоязычных и российских компаний, предпринимателей, в гонениях за инакомыслящих граждан на юго-востоке Украины, в похищениях жителей Донбасса и во многих других преступлениях против человека.





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